Beyoğlu'nda Silahlı Saldırı: 3 Gözaltı, 1 Tutuklama

Güncelleme:
Beyoğlu'nda bir iş yerine gerçekleştirilen silahlı saldırıda 3 kişi gözaltına alındı, 1 şüpheli tutuklandı. Olayda yaralanan olmazken, kurşunlar çevrede park halindeki araçlara isabet etti.

Beyoğlu'nda bir iş yerine yapılan silahlı saldırıya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı. Saldırı anları başka bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, olaya karışan 1 şüpheli tutuklandı.

Beyoğlu Yenişehir Mahallesi Kurtuluş Deresi Caddesi'nde, 14 Haziran günü bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Sabah saatlerinde, kimliği belirsiz kişilerce yapılan saldırıda, şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, kurşunlar dükkan çevresinde park halindeki araçlara isabet etti. O anlar güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülenirken, ihbar üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler, yürütülen çalışmalar sonucu şüphelilerin kimliğini tespit etti. Şüphelilerden O.M.'nin daha önceden işlediği suçlardan cezaevinde olduğu belirlendi.

Eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli yakalandı

Olaya ilişkin çalışmalarını derinleştiren ekipler, olaya karışan diğer şüphelilerin adreslerini tespit etti. 6 Ağustos'ta Beyoğlu ve Şişli ilçelerinde beş farklı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda, S.A. (21), D.Y. (22) ile E.M. (20) gözaltına alındı.

Şüphelilerden 1'i tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli E.M., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheliler S.A. ve D.Y. ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
