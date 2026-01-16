Haberler

Beyoğlu'nda silahlı çatışma görüntülendi: 1 kişinin öldüğü olaya ilişkin 11 gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili İstanbul ve Adana'da yapılan operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Çatışma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Beyoğlu ilçesi Şehit Muhtar Mahallesi'nde 8 Ocak günü saat 07.00 sıralarında iki silahlı grup arasında çatışma çıktı. Çatışma sırasında yaralanan F.Ç. (25) isimli şahıs kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda olaya karışan kişilerin kimlikleri tespit edildi. İstanbul ve Adana'da düzenlenen operasyonlar sonucunda 11 kişi gözaltına alındı. Çalışmalar sonucunda olayın alacak verecek meselesi yüzünden meydana geldiği belirlendi.

Çatışma anları güvenlik kameralarına yansırken, şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 9'u çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 2 kişiye adli kontrol tedbiri uygulandı.

Öte yandan silahlı çatışma anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada 8 yıl sonra yeni gelişme! Amca tutuklandı

Leyla Aydemir davasında 8 yıl sonra yeni gelişme
Diyarbakır'da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek

Bu ilimizde yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı
Osimhen Nijerya'yı karıştırdı! Tepkiler çığ gibi

Osimhen Nijerya'yı karıştırdı! Tepkiler çığ gibi
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı? Yusuf Tekin'den çok konuşulan iddiaya yanıt

Bakan Tekin'den tartışma yaratan "Atatürk" iddiasına yanıt
İki evladını öldürüp canına kıyan Youtuber son paylaşımında her şeyi anlatmış

Evlatlarını katleden Youtuber son paylaşımında her şeyi anlatmış
Diyarbakır'da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek

Bu ilimizde yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı
Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü

Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü
Astsubaylığa son bir adım kalmıştı: Genç kadın, gelen sağlık raporu sonrası yıkıldı

Hayaline son bir adım kalmıştı, gelen sağlık raporuyla yıkıldı