Beyoğlu'nda Sağanak Yağış Sonrası Halı Dükkanı Su Bastı

Beyoğlu'nda yoğun yağış nedeniyle taşan rögar sebebiyle zemin kattaki halı dükkanı su altında kaldı. İş yeri sahibinin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, su tahliye çalışmalarına başladı ancak rögardan sürekli su girişinin devam etmesi nedeniyle halılar kullanılamaz hale geldi.

Beyoğlu'nda sağanak yağışla birlikte rögarın taşması sonucu zemin kattaki halı dükkanı su altında kaldı. Dükkandaki halılar kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 19.00 sıralarında Okmeydanı Piyalepaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoğun yağış sonrası taşan rögar nedeniyle zemin kattaki halı dükkanını su bastı. Dükkandaki halılar su altında kaldı. İş yeri sahibinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. 1 metreyi bulan su yüksekliğine karşı ekipler tahliye çalışmasına başladı. Ancak rögardan sürekli olarak suyun gelmesi nedeniyle dükkandaki su boşaltılamadı. Su baskını nedeniyle iş yerindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
