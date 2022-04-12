Beyoğlu'nda pitbull dehşetini yaşayan mağdur konuştu

Beyoğlu'nda tasmasız gezdirdiği pitbull cinsi köpeğini, kendisini uyaran vatandaşlara komutuyla saldırtan sanığın yargılanmasına devam edildi. Yaşadığı dehşeti anlatan Bilgin Elbay ise, "Sonuçta hayvan o, köpeğin sahibi önemli, sahibinin iyi bakması lazım" dedi.

Beyoğlu'nda tasmasız gezdirdiği pitbull cinsi köpeğini, kendisini uyaran vatandaşlara komutuyla saldırtan tutuklu sanık Orhan Yıldırım'ın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada müşteki Bilgin Elbay ve tutuklu sanık Orhan Yıldırım ile avukatı hazır bulundu.

"Köpeğe karşı herhangi bir tahrik edici davranışta bulunmadım"

Duruşmada beyanda bulunan müşteki Bilgin Elbay, "Sanık Orhan Yıldırım'la ilk karşılaştığımda köpek kucağındaydı ve tasmasızdı. Ben köpeğe karşı herhangi bir tahrik edici davranışta bulunmadım. Köpek ilk önce Muzaffer Çayır'a saldırmış, gittiğimde Muzaffer baygın bir şekilde yatıyordu. Ben de polisle ambulansı aradım" dedi.

"Köpeğin dişi derime geçti, kuduz aşısı oldum"

Duruşmada hakimin, "Ben merak ediyorum bu köpek durup dururken sana niye saldırdı?" şeklindeki sorusu üzerine müşteki Elbay, "Sanık köpeği yere bıraktı, köpek bana saldırdı. Üzerimde kalın bir montum vardı, içinde deri yelek vardı. Montum parçalandı, yeleğimde delik de vardır. Köpeğin dişi derime geçti. Kuduz aşısı oldum. Şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

"Suç işlemedim, işlesem köpeği kullanmazdım"

Duruşmada savunma yapan sanık Orhan Yıldırım, hakimin "Oğlum senin 10 sayfa sabıkan var. Bir de köpekle suç işliyorsun" şeklindeki sözü üzerine, "Ben gerçekten olayın yaşandığı yerde kimseye zarar verme güdüsüyle hareket etmedim. Vallahi, billahi. Bir beyefendi 'burası park' dedi, ben de medeni bir şekilde özür dileyip zinciri taktım. Köpek kucağımda değildi, 34 kiloluk köpek. Kağıt topluyorum, bu şekilde geçimimi sağlıyorum. Köpeği benden aldılar. Bana arkadaş olsun, yoldaş olsun diye aldım. Vallahi pişmanım. Vallahi suç işlemedim. Çöplerden kağıt toplayarak 26 bin lira para biriktirdim. Kamyonet alacaktım. Sokakta büyüdüm ben, hayatımı kurmaya çalışıyorum. Ne yaptım ben? Yemin ederim suç işlemedim. İşlesem köpeği kullanmazdım, gider bir silah alır suç işlerdim" şeklinde konuştu.

Hakim ise duruşmada, "O kadar sabıkan var yapmadığın kalmamış zaten. Allah'ı karıştırma. Senin aklın var serbest dolaşıyorsun bu dünyada. 10 sayfa sabıka kaydın var, sen bu topluma zararlısın, 2 kişiye köpeğin saldırmış, seni nasıl salayım?" dedi.

Alınan savunmaların ve beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Orhan Yıldırım'ın tutukluluk halinin devamına hükmederken, diğer müşteki Muzaffer Akçayır hakkında ise zorla getirme kararı çıkararak duruşmayı erteledi.

"Köpeğe sahip olanların tasma takmaları, ağızlık takmaları lazım"

Duruşmanın ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yapan müşteki Bilgin Elbay, "Köpek saldırdı bana, 2 ay oldu. Tophane'den Karaköy'e doğru gidiyordum, oradaki köşede, adamın kucağında bir köpek vardı ve yürüyordu. Köpeği birden yere bıraktı ve bana saldırdı köpek, tasma falan yoktu, hiçbir şey yoktu. Benden daha önce birini ısırmış, ondan kaçarken bana saldırdı. Adama 'yapma, etme' dedim ama saldırdı. Benim kalın montum ve yeleğim vardı, yeleğimi de montumu da yırttı köpek, ben biraz geri çekilip ağzından vurdum köpeğe ve kaçtım. Kaçtıktan sonra adam aldı köpeği ama sonradan aldı. Tophane'nin orada biriyle kavga etmişler, köpeği orada saldırtmış sonra da bana saldırttı. Köpeğe sahip olanların tasma takmaları, ağızlık takmaları lazım, pitbull köpek besleyenler. Sonuçta hayvan o, köpeğin sahibi önemli, sahibinin iyi bakması lazım" ifadelerini kullandı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Beyoğlu'nda 15 Şubat tarihinde şüpheli Orhan Yıldırım'ın pitbull cinsi köpeğini ağızlıksız gezdirdiği, müştekiler Bilgin Elbay ve Muzaffer Akçayır'ın şüpheliyi uyardığı, şüphelinin ipini söktüğü köpeğini 'tut' diyerek müştekilerin üzerine saldırttığı kaydedildi. Hazırlanan iddianamede, şüpheli Orhan Yıldırım'ın 'silahla kasten yaralama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa