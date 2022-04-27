Beyoğlu'nda pitbull dehşetini yaşatan sanığa tahliye

Mağdur Muzaffer Akçayır: "En ufak köpekten tutun en büyük köpeğe kadar yolumu değiştiriyorum"

İSTANBUL - Beyoğlu'nda tasmasız gezdirdiği pitbull cinsi köpeğini, kendisini uyaran vatandaşlara saldırtan sanık tahliye edildi. Köpeğin ısırdığı mağdur Muzaffer Akçayır "En ufak köpekten tutun en büyük köpeğe kadar yolumu değiştiriyorum, artık korkuyorum" dedi.

Beyoğlu'nda tasmasız gezdirdiği pitbull cinsi köpeğini, kendisini uyaran vatandaşlara saldırtan tutuklu sanık Orhan Yıldırım'ın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada müşteki Muzaffer Akçayır ile Bilgin Elbay, tutuklu sanık Orhan Yıldırım ve avukatı hazır bulundu.

"Eğer benim refleksim olmasaydı ölebilirdim"

Duruşmada beyanda bulunan müşteki Muzaffer Akçayır, "Önümden serbest dolaşan bir pitbull köpeği geçiyordu. Sahibinin de onunla arasında bir mesafe vardı. Sonra sanık gelip 'ben köpeğin sahibiyim' dedi, tasması da elindeydi. Ben şahsı uyardım, bunun ağızlığı nerede dedim. Tepki de cevap da vermedi. Başka bir şahıs da aynı uyarıyı yaptı. Sonrasında tasmasını taktı, sonra ben 'köpeğini buradan al git' dedim, ağızlığı da yoktu. Şahısla konuşmaya dalınca köpeğin tasmasının çıktığını daha görmemiştim. Biraz daha onun üzerine gidince bir anda köpeğin tasmasını bıraktı ve 'pişt', 'tut' emriyle köpeği üzerime sevk etti. Köpek bana doğru hamle yapınca ben de sopayla köpeğe vurdum. Sonrasında 10-12 dakika arası yerde mücadele ettim. Sanık birkaç hamleyle köpeğine vurdu, almak istedi. Aslında köpeği tutabilme şansı vardı ama tutmamış. Olaydan sonra bir komutla köpeğe verdiği sözlü emirle tekrar köpek onun yanına gitti. Basit bir yaralama gibi görünse de eğer ben reflekssiz olmasaydım ölebilirdim. Ne kadar basit görünüyor bilmiyorum ama ben can havliyle elimden geleni yaptım. Olayın boyutu da ortada" ifadelerini kullandı.

"Ben tutmasam daha kötü olurdu"

Sanık Orhan Yıldırım ise savunmasında, "Bu arkadaşın söylediği her şey yalan. Müştekilere uzaklaş dedim uzaklaşmadılar. Sopayla, inşaat küreğiyle üstüme koştular. Köpek olmasa bana vuracaklardı. Yalan söylüyorlar, köpek kucağımda değildi. Sizleri kandırıyorlar. Evet ısırdı, ben ayağından tuttum çektim köpeği, ben tutmasam daha kötü olurdu. Ben kurtardım. Vallahi komut vermedim. 'Tut' veya 'kişt' asla demedim" şeklinde konuştu.

Tahliye edildi

Alınan beyanların ve savunmaların ardından mahkeme, savunmaların alınmış olması ve tutuklulukta geçtiği süreyi gözeterek, sanık Orhan Yıldırım'ın tahliyesine karar verdi. Mahkeme ayrıca, sanığın haftanın her günü evine en yakın karakola giderek imza atmasına ve sanığa duruşmalara katılmadığı takdirde hakkında yakalama emri çıkarılacağı uyarısı yaparak duruşmayı erteledi.

"Hayvanların hepsini seviyorum ama hayvanlaşmış insanlardan nefret ediyorum"

Duruşmanın ardından salon önünde açıklama yapan mağdur Muzaffer Akçayır, "Tahliyenin nedenlerini hiç anlamış değilim, karar böyleymiş. Olan oldu, biten bitti ama bir daha tekrarlanmamasını diliyorum. Ayağımdan yaralanmıştım, kimine göre basit, bana göre, olayı ben yaşadığım için ölümle burun buruna geldim. Kim anlatıyorsa hikaye anlatıyor. Sanık çok büyük bir oyuncu, çok büyük bir yalancı. Benim bu şahısla uzaktan yakından hiçbir alakam olamaz, böyle bir suç makinesiyle ancak verilen karara saygı duyuyoruz. Köpekleri seviyorum, hayvanların hepsini seviyorum ama hayvanlaşmış insanlardan nefret ediyorum, tıpkı bu şahıs olduğu gibi. Benim köpek dövmem var kimse kimseyi kandırmasın, oyun da oynamasın. Benim hakkımı kim yiyorsa, kim yediriyorsa ben maddi manevi şikayetçiyim çünkü acılarını ben çektim, o rahat rahat dolaşırken ben çalışamaz hale geldim. Abartısız söylüyorum size, en ufak köpekten tutun en büyük köpeğe kadar yolumu değiştiriyorum. Artık korkuyorum. Kimse bana diyemez, başıma geldi, korkuyorum başıma geldi, bir daha gelmesini istemiyorum. O yüzden tedbirli davranıyorum" ifadelerini kullandı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Beyoğlu'nda 15 Şubat tarihinde şüpheli Orhan Yıldırım'ın pitbull cinsi köpeğini ağızlıksız gezdirdiği, müştekiler Bilgin Elbay ve Muzaffer Akçayır'ın şüpheliyi uyardığı, şüphelinin ipini söktüğü köpeğini 'tut' diyerek müştekilerin üzerine saldırttığı kaydedildi. Hazırlanan iddianamede, şüpheli Orhan Yıldırım'ın 'silahla kasten yaralama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.