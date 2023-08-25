Beyoğlu'nda otelin dış cephesi alev alev yandı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda sabah saatlerinde 5 katlı bir otelin dış cephesinde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevlerin yükseldiği yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, sabah saat 07: 30 sıralarında Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi Nane Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir otelin dış cephesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek alevler çatıya sirayet etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerinde olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın esnasında otelde bulunanlar tahliye edilirken, olay yerine gelen ekipler güvenlik şeridi çekerek bölgede önlem aldı. Alevlerin yükseldiği o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, yangın itfaiye ekiplerinin yaptığı soğutma çalışmalarının ardından tamamen söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.