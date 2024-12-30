Üye Girişi
Haberler
İsrail ordusundan Kuneytra'daki belediye binasına baskın
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! İsrail sonunda bunu da yaptı
CHP'li Karatepe'den zam oranına kilitlenen emekli ve memuru tedirgin eden sözler
Zam oranına kilitlenen emekli ve memuru tedirgin eden sözler
Nevzat Bahtiyar'ın avukatından dikkat çeken paylaşım
Cezası tartışılan Bahtiyar'ın avukatından dikkat çeken paylaşım
İlk sıradaki il değişti! İşte Türkiye'nin en yoksul şehirleri
İlk sıradaki il değişti! İşte Türkiye'nin en yoksul şehirleri

Beyoğlu'nda Otelde Yangın: Bir Kedi Kurtarıldı

Beyoğlu'nda Otelde Yangın: Bir Kedi Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyoğlu'nda 6 katlı bir otelin bodrum katında çıkan yangında müşteriler panik yaşarken, itfaiye ekipleri tarafından dumandan etkilenen bir kedi kurtarıldı. Yangın sonrası otelde maddi hasar oluştu ancak yaralanan olmadı.

Beyoğlu'nda 6 katlı bir otelinde bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürülürken, otelde mahsur kalarak dumandan etkilenen bir kedi kurtarıldı. Yangın sırasında içeride olan müşteriler büyük panik yaşadıklarını söyledi.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Beyoğlu Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Maç Çıkmazı'nda bulunan 6 katlı otelin bodrum katında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, paniğe neden oldu. Otelde bulunan vatandaşlar yangın alarmının çalmasıyla kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, otelin çevresinde güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Otelde mahsur kalan bir kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen kedi, yaklaşık 40 metre uzaklıkta bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden gelen sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin oksijen taktığı kedinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayda yaralanan olmazken, binada maddi hasar oluştu.

"Çok dumana maruz kaldık"

Yangın esnasında otelde bulunan Ilgın Aydın, "Biz ilk kattaydık. Tam olarak nasıl olduğunu bilmiyorum. Yangın alarmı ötmeye başladı. Yangın öttüğünde dışarı baktık. Herkes telaş içinde. Sonrasında hemen aşağı inmeye çalıştık. Yangın merdiveni kısmı aşağı dumanlıydı. Çok dumana maruz kaldık. Çok karanlıktı. Sonrasında yardım edin diye bağırmaya başladık. Kendimizi aşağı bıraktık. Biz iki kişiydik. Sevgilimleydim. Çıktıktan sonra kendini yere atanlar vardı" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Suyun altındaki büyük tehlike İstanbul yakınlarına ulaştı
img

Özel Tüketim Vergisi kaldırılacak mı?
img

Ölümden dönen baba ile küçük kızın hali yürekleri dağladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Almak istediği ürünün fiyatı Mehmet Ali Erbil'i isyan ettirdi: Emekli maaşımla nasıl alacağım?
Almak istediği ürünün fiyatı Mehmet Ali Erbil'i isyan ettirdi
Narin Güran'ın dava sürecinde neler oldu?
Narin Güran'ın dava sürecinde neler oldu?
İngilizler, yaşama şansı yüzde 50 olan Esma Esad'ı ölüme terk etti
Esma Esad ölüme terk edildi
Bennu Gerede'den çok konuşulacak sözler: Hayalim sevişirken ölmek
"En büyük hayalim sevişirken ölmek"
Yılbaşı öncesi sapkın parti hazırlığı yapan 25 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da sapkın parti evine operasyon
Yurt dışına kaçan Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarıldı
Yurt dışına kaçan Batuhan için kırmızı bülten çıkarıldı

Son Dakika Haberleri

Yemekteyiz Mertcan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz YILBAŞI Mertcan Pelen kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Gamze kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Gamze Ural kaç yaşında, nereli? İstanbul İSKİ su kesintisi! 30-31 Aralık Pendik, Ümraniye, Bağcılar su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 30-31 Aralık Meram, Ereğli, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 30-31 Aralık Nilüfer, İnegöl, Gemlik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gelinim Mutfakta Zehra kimdir? Zehra Tanrıkulu kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Şengül kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz YILBAŞI Şengül Kaplankaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Çağla kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz YILBAŞI Çağla GÜner kaç yaşında, nereli? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 30 Aralık günün maçları nereden izlenir? 31 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Kova, Terazi, Aslan burcu yorumu! 31 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Beta kuşağı nedir? Beta Kuşağı hangi yılları kapsıyor, özellikleri nelerdir?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.