Beyoğlu'nda otelde korkutan yangın: Mahsur kalan bir kedi kurtarıldı
İstanbul Beyoğlu'nda bir otelde çıkan yangında mahsur kalan bir kedi kurtarıldı. Yangına dair detaylar ve görseller hakkında bilgi verilmiştir.
Bugün saat 16.19'da İstanbul mahreçli servis edilen " Beyoğlu'nda otelde korkutan yangın: Mahsur kalan bir kedi kurtarıldı" başlıklı haberde yer alan aşağıdaki kare, sehven bu habere eklendiği için iptal edilmiştir. Özür diler, haberdeki mevcut fotoğrafların kullanılması hususunu abonelerimizin dikkatine sunarız. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa