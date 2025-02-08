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Beyoğlu'nda Otel Yangını Paniğe Sebep Oldu

Beyoğlu'nda Otel Yangını Paniğe Sebep Oldu
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Beyoğlu'ndaki bir otelin dış cephesinde çıkan yangın, otelde kalanların tahliye edilmesine neden oldu. İtfaiye, yangını kontrol altına aldı ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Beyoğlu'nda bir otelin dış cephesinde başlayan yangın paniğe sebep oldu. İtfaiye yangını kontrol altına alırken, otelde kalanlar tahliye edildi.

Yangın, 06.30 sıralarında Beyoğlu Ağa Hamamı Sokak'ta bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otelin ışıklı tabelasında başlayan yangın, binanın dış cephesine yayıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alınırken, yoğun duman sebebiyle otelde kalanlar tedbir amaçlı tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışmalarının ardından binanın alt katında bulunan kafenin kullanılamaz hale geldiği görüldü. Müdahale sonrasında ekipler olay yerinden ayrıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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