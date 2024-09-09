Üye Girişi
Haberler

Beyoğlu'nda otel odasında dehşet: Sevgilisinin darbettiği kadın hastanede hayatını kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyoğlu'nda iddiaya göre, bir kişi yabancı uyruklu sevgilisini çıkan tartışmada darp ederek ağır şekilde yaraladı.

Beyoğlu'nda iddiaya göre, bir kişi yabancı uyruklu sevgilisini çıkan tartışmada darp ederek ağır şekilde yaraladı. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybederken, olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheli otel görevlisi tarafından yakalandı. O anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi'nde bulunan bir otelin 1'inci katında meydana geldi. Maıa A. ve Mehmet E. isimli iki sevgili kaldıkları otel odasında tartışmaya başladı. Otel görevlilerinin tüm uyarılarına rağmen tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Edinilen bilgiye göre Mehmet E., hatırlayamaadığı bir cisimle yabancı uyruklu sevgilisi Maıa A.'ya vurdu. Kadın aldığı darbelerin etkisiyle yere düşerken, Mehmet E. otelden kaçarak uzaklaştı.

Şüpheli şahsı otel çalışanı kıskıvrak yakaladı

Otelden koşarak uzaklaşan Mehmet E.'yi gören otel çalışanı Hakan Karaçam, peşinden koşarak şüpheli şahsı kıskıvrak yakaladı. Bu sırada olayı öğrenen çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Maıa A.'ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yabancı uyruklu kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan otelin de mühürlendiği öğrenildi.

"Kanlar içerisinde yerde yatıyordu"

Olayın ardından yabancı uyruklu kadının kanlar içerisinde yerde yattığını iddia eden otel çalışanı Halan Karaçam, "Tartışma vardı. Bende sese gittim, çıkış saati geldi diye uyarmak için. Sonra kadının bağırışı biraz çoktu, o yüzden çıkmanız gerekiyor dedim. Adam bana 10 dakika içerisinde çıkacağım dedi. Üzerinde hiçbir şey yoktu. Bende tamam dedim. Aradan bir yarım saat geçti içeriden ses gelmedi. Bende kameradan izliyordum ve adamın çıkışını gördüm. Kapının önünde yakaladım adamı. Daha sonra 112'yi aradım ambulans geldi. Ben olaydan sonra gördüm kadını, kanlar içerisinde yerde yatıyordu" ifadelerini kullandı.

O anlar kamerada

Otel görevlisi Hakan Karaçam tarafından yakalanan şüpheli şahıs polis ekipleri tarafından göz altına alınarak emniyete götürüldü. Şüpheli şahsın Karaçam tarafından yakalandığı anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

istanbul

Narin Güran cinayetinde yayın yasağı kaldırıldı

Narin Güran cinayetinde yayın yasağı ile ilgili yeni karar

 Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin'in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti

"Cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti"

 Gizli tanığın itirafları sonrası Narin'in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü

Gizli tanık her şeyi anlattı, jandarma soluğu amcanın yanında aldı
Direksiyon koltuğunda itirafçı vardı! İşte Narin'in cansız bedenini dereye taşıyan o araç

İşte Narin'in cansız bedeninin dereye taşındığı o araç
KOSKİ Konya su kesintisi! 9-10 Eylül Akşehir, Beyşehir, Ereğli su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 9-10 Eylül Nilüfer, Mudanya, İnegöl su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Bugün kaptanlık oyunu yok mu? MasterChef kaptanlık oyunu ne zaman? İSKİ İstanbul su kesintisi! 9-10 Eylül Pendik, Sultangazi, Maltepe, Üsküdar su kesintisi listesi! Sular kesintisi ne zaman bitecek? İZSU İzmir su kesintisi! 9-10 Eylül Bergama, Bornova, Kınık, Foça su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 9-10 Eylül Çukurova, Ceyhan, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef ana kadroya kim girdi, 6. ve son yedek kim? 9 Eylül Pazartesi MasterChef yedeklerden kim girdi? ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Konyaaltı, Serik 9-10 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nurdağı, Şehitkamil, Oğuzeli 9-10 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BESYO tercihleri ne zaman 2024? BESYO yerleştirme işlemleri ne zaman, nereden yapılacak? Maskeli Beşler İntikam Peşinde filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Maskeli Beşler İntikam Peşinde filmi ne zaman, nerede çekildi?
title