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Beyoğlu'nda Otel Çatısında Yangın Paniği

Beyoğlu'nda Otel Çatısında Yangın Paniği
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İstanbul Beyoğlu'nda bulunan 4 katlı No.11 otelinin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Otel tedbir amaçlı boşaltıldı.

İstanbul Beyoğlu'nda 4 katlı bir otelin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Otel tedbir amaçlı boşaltılırken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Edinilen bilgiye göre Beyoğlu Balyoz Sokak'ta bulunan 4 katlı No.11 isimli otelin çatısında saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Jeneratördeki bir arıza sonucu çıkan yangın nedeniyle otel tedbir amaçlı boşaltılırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlatırken, sokak ise kapatıldı. Yangın ekiplerin kısa süren çalışmalarının ardından kısa sürede söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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