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Beyoğlu'nda öldürülüp sokağa atılan Serhat Abik cinayetinin zanlıları yakalandı

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Beyoğlu'nda öldürülüp sokağa atılan Serhat Abik cinayetinin zanlıları yakalandı

Beyoğlu'nda dövülüp işkence edilerek öldürülen 19 yaşındaki Serhat Abik'in cinayetinden sorumlu olduğu düşünülen şüpheliler yakalandı.

Beyoğlu'nda dövülüp işkence edilerek öldürülen 19 yaşındaki Serhat Abik'in cinayetinden sorumlu olduğu düşünülen şüpheliler yakalandı. Emniyette sorgulanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay 5 Ağustos Cuma günü akşam saatlerinde Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Akkiraz Sokak'ta meydana gelmişti. 19 yaşındaki genç Serhat Abik kimliği belirlenemeyen birkaç kişi tarafından dövülerek yaşadığı sokağa atılmıştı. Dövülüp işkence edilerek öldürüldüğü ortaya çıkan Serhat Abik'in cinayetinin faillerinin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Polis ekiplerinin yoğun incelemelerinin ardından cinayetle ilgili Hebun Y.(26), Erkan K. (22), Baran O. (22), Hasip K. (19), Adem G. (22) isimli 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların Serhat Abik'i kendilerine olan borcu nedeniyle döverek işkence ettikleri iddia edildi. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Beyoğlu 3. Sayfa Haberler

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