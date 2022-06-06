Beyoğlu'nda öldürülen Aysel Bozkurt'un katil zanlıları tutuklandı - Haberler

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Beyoğlu'nda öldürülen Aysel Bozkurt'un katil zanlıları tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Beyoğlu'nda öldürülen Aysel Bozkurt'un katil zanlıları tutuklandı Taksim'de tek başına yaşadığı evinde elleri ve ayakları arkadan bağlanmış halde ölü bulunan 63 yaşındaki Aysel Bozkurt'un katil zanlıları tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beyoğlu'nda öldürülen Aysel Bozkurt'un katil zanlıları tutuklandı

İSTANBUL - Taksim'de tek başına yaşadığı evinde elleri ve ayakları arkadan bağlanmış halde ölü bulunan 63 yaşındaki Aysel Bozkurt'un katil zanlıları tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Geçtiğimiz cumartesi günü Şehit Muhtar Mahallesi Taksim Fırını Sokak'ta meydana gelen olayda, tek başına yaşayan Aysel Bozkurt (63), evinde ölü bulunmuş, polis olayla ilgili çalışma başlatmıştı. Çalışmalar sonucunda olayın şüphelisi olduğu belirlenen Mehmet S., Eyüp K. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne, küçük yaştaki K.K. ise gözaltına alınarak Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülmüştü. Şüpheli Mehmet S. Eyüp K. ve küçük yaştaki K.K. işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Şüpheliler tutuklandı

Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden Mehmet S. ve Eyüp K. 'nitelikli kasten öldürme' ve 'yağma' suçlarından, suça sürüklenen çocuk K.K. ise 'nitelikli kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İhlas Haber Ajansı / Sema Demir - 3. Sayfa

Bozkurt Beyoğlu Taksim Eyüp 3. Sayfa Haberler

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