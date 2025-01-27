Beyoğlu'nda Metruk Binada Yangın Çıktı

Beyoğlu'nda 6 katlı metruk binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Saat 15.30 sıralarında Beyoğlu Meclis-i Mebusan Caddesi'nde üzerinde 6 katlı metruk binada henüz belirlenemeyen bir neden çıkan yangın paniğe neden oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesinden sonra yangın söndürüldü. Ekipler metruk binada soğutma çalışması gerçekleştirdi. Ölen ya da yaralanan olmadığı yangınla ilgili polis inceleme başlattı. - İSTANBUL