Beyoğlu'nda Metruk Ahşap Bina Tamamen Yıkıldı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde kısmen çöken metruk ahşap bina, tedbir amacıyla tahliye edilen binaların sahiplerinin evlerine geri dönmesinin ardından tamamen yıkıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde geçtiğimiz günlerde kısmen çöken metruk ahşap bina tamamen yıkıldı. Tedbir amacıyla tahliye edilen binaların sahipleri ise evlerine geri döndü.

Olay, 7 Kasım Cuma günü saat 13.00 sıralarında Beyoğlu ilçesi Tomtom Mahallesi Ordu Ağası Sokak'ta meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı metruk ahşap binada kısmi çökme meydana gelmişti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edilmiş, yakındaki 2 bina tedbiren tahliye edilirken sokak trafiğe kapatılmıştı. Olayda ölen ya da yaralanan olmamıştı.

Ahşap bina tamamen yıkıldı

Tarihi olduğu iddia edilen ahşap binanın 8 Kasım Cumartesi sabahı kendiliğinden yıkıldığı öğrenildi. Tedbir amacıyla tahliye edilen binaların sahipleri ise bir süre sonra evlerine geri döndü. Yıkımın ardından mahalleli, binadan kalan tahtaları kendi imkanlarıyla üst üste yığarak çevreyi süpürüp temizledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
