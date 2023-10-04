Beyoğlu'nda Kuryelerin Kolilerini Çalan Hırsızlar Güvenlik Kamerasına Yakalandı

Zeki GÜNAL/İSTANBUL, BEYOĞLU'nda kuryelerin iş yerinin önüne bıraktığı kolileri açan hırsızlar, içindeki ürünleri çalarak kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Gümüşsuyu Mahallesi'nde 08.00 sıralarında meydana geldi. Bir firma çalışanı internetten kırtasiye ve temizlik malzemeleri siparişi verdi. Siparişleri getiren kuryeler kapalı olan iş yeri girişindeki kapı önüne kolilerini bırakıp ayrıldı. Yoldan geçerken kolileri gören iki kişi içindeki ürünleri çaldı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsızlar çaldıkları ürünlerle olay yerinden ayrıldı. İş yeri çalışanı kapının önünde parçalanmış kolileri görünce güvenlik kameralarını izledi. Hırsızlığı fark eden kişi polise ihbarda bulundu. Polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.