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Beyoğlu'nda korkutan yangın: Mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

3. Sayfa Haberleri

Beyoğlu'nda korkutan yangın: Mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

Beyoğlu'nda 4 katlı binanın üçüncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Beyoğlu'nda 4 katlı binanın üçüncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan binada üst katlarda mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Yangın, saat 03.15 sıralarında Beyoğlu Kamer Hatun Mahallesi Çatıkkaş Sokak'ta bulunan 4 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle 4 katlı binanın 2'nci katında yangın çıktı. Yangına uykusunda yakalanan bina sakinleri korku içinde sokağa koştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev alev yanan binaya kısa sürede müdahale ederken üst katlarda mahsur kalan 2 kişiyi merdiven aracıyla kurtardı. Dumandan etkilen iki kişiye sağlık ekipleri, ambulansta ilk müdahaleyi yaptı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken mahalle sakinleri panik yaşadı.

Yangın sonrası ölü olmazken binada hasar meydana geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Beyoğlu 3. Sayfa Haberler

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