Beyoğlu'nda kentsel dönüşüm gerginliği - Haberler

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Beyoğlu'nda kentsel dönüşüm gerginliği

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi'nde başlayan kentsel dönüşüm çalışmalarında gerginlik yaşandı.

Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi'nde başlayan kentsel dönüşüm çalışmalarında gerginlik yaşandı. Yasal sürede evlerini tahliye etmeyen vatandaşların elektik, su ve doğalgazları kesildi. Evden çıkmamak için direnen vatandaşlarla güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. Bu sırada bir kadının camdan polisin üzerine su döktüğü görüldü.

Beyoğlu Fetihtepe'de kentsel dönüşüm için yeni süreç başladı. Hukuki sürede evlerini tahliye etmeyen hak sahiplerinin binalarında elektrik, su ve doğalgaz erişimine son verildi. Mahalleye gelen ekipler, evlerinin terk etmeyen vatandaşların direnişiyle karşılaştı. Mahallede polisle vatandaşlar arasında zaman zaman arbede yaşandı. Bu sırada bir kadının evinin camından aşağıdaki polis ekiplerinin üzerine su döktüğü görüldü. Vatandaşlar elektrik kesmeye çalışan ekiplere de tepki gösterdi.

Bazı vatandaşlar ise araçların altına yatarak yolu trafiğe kapatmaya çalıştı. Bu sırada fenalaşan bir vatandaşa, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

(Doğan Can Cesur - Onur Dursun - İHA)

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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