Beyoğlu'nda kamyon aşırı yük nedeniyle yan yattı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda demir yüklü bir kamyon sokağa gireceği esnada aşırı yük nedeniyle yan yattı. Kazada ölen veya yaralanan olmadı.

Olay, Beyoğlu Kulaksız Caddesi'nde akşam saat 19.00 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre, henüz kimliği belirlenemeyen sürücünün kullandığı 34 DP 7798 plakalı kamyon bir sokakta damperini kaldıracağı esnada aşırı yük nedeniyle yan yattı. Sürücü kazadan sonra kamyonun içinden kendi imkanlarıyla çıkarken kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmadı. Olayı gören vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. Bölgeye gelen ekipler sokağın giriş çıkışlarında güvenlik önlemleri alırken yola devrilen malzemeler bölgeye getirilen vinç yardımıyla kaldırıldı. Yaklaşık 2,5 saat süren çalışma sonrasında kamyon çekici yardımıyla kaldırıldı.