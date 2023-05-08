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Beyoğlu'nda kamyon aşırı yük nedeniyle yan yattı

Beyoğlu'nda kamyon aşırı yük nedeniyle yan yattı

3. Sayfa Haberleri

Beyoğlu'nda demir yüklü kamyon, sokağa gireceği esnada aşırı yük nedeniyle yan yattı.

Beyoğlu'nda demir yüklü kamyon, sokağa gireceği esnada aşırı yük nedeniyle yan yattı.

Olay, Beyoğlu Kulaksız Caddesi'nde akşam saat 19.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 DP 7798 plakalı kamyon bir sokakta damperini kaldıracağı esnada aşırı yük nedeniyle yan yattı. Sürücü kazadan sonra kamyonun içinden kendi imkanlarıyla çıkarken, olayı gören vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. Bölgeye gelen ekipler sokağın giriş ve çıkışında güvenlik önlemleri alırken, yola devrilen malzemeler bölgeye getirilen vinç yardımıyla kaldırıldı. Yaklaşık 2.5 saat süren çalışma sonrasında kamyon çekici yardımıyla sokaktan kaldırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Beyoğlu 3. Sayfa Haberler

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