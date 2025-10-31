Haberler

Beyoğlu'nda Kadına Şok Tasma Olayı: İki Şahıs Tutuklandı

Güncelleme:
İstanbul Beyoğlu'nda bir şahıs boynuna tasma taktığı kadını sokakta gezdirdi. Sosyal medyada büyük tepki toplayan görüntüler sonrası polis iki şahsı gözaltına aldı ve mahkeme tarafından tutuklandılar.

İstanbul Beyoğlu'nda bir şahıs boynuna tasma taktığı kadını sokakta gezdirdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki toplarken, polis ekiplerince gözaltına alınan 2 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İstanbul Beyoğlu Büyükhendek Caddesi'nde bir şahıs tasma taktığı kadını sokakta dizlerinin üzerinde yürüttü. Görüntüler sosyal medyada tepki toplarken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan çalışma sonucu söz konusu görüntülerdeki şahısların U.Y. (27) ve kadının da N.B.(57) olduğu belirlendi. Şüpheli şahıslar kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

İki şahıs, emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldığı mahkemece 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklandı. Yayınlanan görüntülere ise erişim engeli getirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
