Beyoğlu'nda Kadın Müşteriyi Darp Eden Taksici Yakalandı

Beyoğlu'nda bir taksici, müşterisiyle yaşadığı tartışmanın ardından kadın yolcuyu darp etti. Olayın görüntüleri ortaya çıkınca taksici yakalandı.

Beyoğlu'nda kadın müşteriyi darp edip yaralayan bir taksici yakalandı.

Olay 20 Temmuz'da saat 05.45'te Beyoğlu Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, taksi şoförü yabancı müşterisinden fazla para istemiş, müşteri fazla parayı vermeyeceğini söyleyince aralarında tartışma yaşanmıştı. Taksiden inen kadın müşteri, tartışmaya devam etmiş, tartışma bir anda kavgaya dönüşürken taksici kadın yolcuyu hırpalamaya başlamıştı. Daha sonra kadına öldüresiye vuran taksici parayı alıp olay yerinden uzaklaşmıştı.

Taksici yakalandı

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından harekete geçen olaya karışan ticari taksinin plakasını tespit edip, olay günü aracı kullandığı belirlenen A.K. isimli şahıs yakaladı. Şüpheli şahsın ifadesinde; taksiye binen müşteri ile aralarında bozuk para sebebiyle tartışma çıktığını, kadın şahsın kendisine küfür etmesi üzerine olayı gerçekleştirdiğini iddia ettiği öğrenildi. Hakkında "kasten yaralama" suçundan işlemleri sürdürülen şüphelinin adli makamlara sevk edileceği belirtildi. - İSTANBUL