Üye Girişi
Haberler

Beyoğlu'nda Kaçak Midye Operasyonu: 75 Çuval Ele Geçirildi

Beyoğlu'nda Kaçak Midye Operasyonu: 75 Çuval Ele Geçirildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyoğlu'nda deniz polisi tarafından yapılan operasyonda 75 çuval kaçak midye ele geçirilirken, gözaltına alınan şüphelinin asker kaçağı olduğu ve hakkında yakalama kararı bulunduğu öğrenildi. Şüpheliye yasak yerde midye avcılığı yapmaktan 26 bin 242 lira ceza kesildi.

Beyoğlu'nda deniz polisi tarafından düzenlenen operasyonda 75 çuval kaçak midye ele geçirilirken, 1 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin asker kaçağı olduğu ve hakkında yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 04.30 sıralarında devriye görevindeyken Kabataş sahil kıyısında bir araca deniz canlısı yüklendiğini tespit etti. Şüpheli araç durdurulurken, sürücü A.A. gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 75 çuval midye ele geçirildi. Gözaltına alınan kaçak midye avcısı A.A.'nın asker kaçağı olduğu ve hakkında yakalama kararı bulunduğu öğrenildi. Yakalanan şüpheli A.A., 'yasak yerde midye avcılığı yapmak' suçundan toplam 26 bin 242 lira para cezası kesildi. Ele geçirilen çuvallar dolusu midye tekrar canlılığını sürdürebilmesi ve doğal yaşama kazandırılması için denize geri döküldü. Kaçak olarak toplanan çuvallar dolusu midyelerin İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirlerin yanı sıra Anadolu illerinde piyasaya sürülmek üzere avlanıldığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Denizcilik Kaçakçılık Güvenlik istanbul Ekonomi Beyoğlu 3-sayfa Çevre Yaşam Suç

Enflasyon eylül ayında yüzde 2,97 arttı, yıllık bazda yüzde 49,38 oldu

Piyasaların odaklandığı enflasyon rakamları açıklandı

 Lübnan Dışişleri Bakanı: Nasrallah, İsrail tarafından öldürülmeden önce ateşkesi kabul etmişti

Netanyahu telefonda "Anlaştık" deyip son anda silaha sarılmış

 Ürdün'den İran ve İsrail'e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız

İran'ın hava sahasını ihlal ettiği ülkeden tarihi meydan okuma
Münevver Karabulut'u katledip intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarı açılıyor

Cem Garipoğlu'nun mezarı açılıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Serhat Akın kimdir, nereli, kaç yaşında? Serhat Akın neden vuruldu, kim vurdu? Cem Garipoğlu yaşıyor mu? Cem Garipoğlu otopsi raporu, müslüman mı ve nasıl öldüğü hakkında yeni gelişmeler… SON DAKİKA: CEM GARİPOĞLU MEZARI AÇILIYOR! Cem Garipoğlu'nun mezarı açılınca ne olacak? Cem Garipoğlu, Münevver Karabulut'u nasıl öldürdü? Münevver Karabulut otopsi raporu! Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi kim? Marlon Teixeira kimdir, kaç yaşında? Galatasaray-RFS maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray-RFS maçı hangi kanalda, şifresiz mi? TRT 1 YAYIN AKIŞI 3 EKİM: RFS-Galatasaray maçı saat kaçta? Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar var? Cem Garipoğlu yurt dışında mı? Cem Garipoğlu nerede? Ocak tatili ne zaman? Sömestr tatili, 15 tatil ne zaman 2025? Enflasyon artarsa artarsa döviz kuru ne olur? Enflasyon artarsa Dolar/Altın/Euro ne olur, artar mı? MEMUR ZAMMI: Memur zammı kaç olacak? Eylül ayı enflasyon verilerine göre memur ve emekli zam oranları!
title