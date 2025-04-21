İtirafçı Murat Abbas'tan Murat Ongun'u zora sokacak ifade

İtirafçı müdürden 4 sayfalık ifade! Sözleri o ismi çok zora sokacak
Milli uydu Türksat 6A hizmete alındı! Türkiye artık 11 ülkeden biri konumunda

Türkiye için tarihi gün! Artık 11 ülkeden biri konumundayız
Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama

Sırrı Süreyya Önder'den haber var: Çalışmayan kalbinin sağ kısmı...
İznik'te Papa Francis için lokma döktürdüler

1 ay sonra ziyaret edeceği ilçede büyük keder! Adına lokma döktürdüler

Beyoğlu'nda İş Merkezinde Yangın Çıktı!

Beyoğlu'nda İş Merkezinde Yangın Çıktı!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyoğlu'ndaki bir iş merkezinin beşinci katında meydana gelen yangın, İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın sırasında binada bulunanlar tahliye edildi, şans eseri yaralanan olmadı.

Beyoğlu'nda bir iş merkezinin beşinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre,saat 16.20 sıralarında Beyoğlu ilçesi Kemankeş Karamustafa Paşa mahallesi Necati Bey caddesi üzerindeki 5 katlı bir iş merkezinin beşinci katındaki ayakkabı deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İtfaiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Yangın esnasında binada bulunan vatandaşlar kendi imkanlarıyla binadan ayrıldı. Polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.Ekiplerin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken yangından etkilenen kimsenin olmadığı öğrenildi. Yangından kaynaklı iş maddi hasar meydana gelirken yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.