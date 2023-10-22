Beyoğlu'nda Husumetli Kişiyi Bıçakla Yaralayan Taksi Şoförüne Adli Kontrol Hükümleri Uygulandı

Beyoğlu'nda aralarında husumet bulunan kişiyi bıçakla yaralayan taksi sürücüsü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Olayın güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüleri de ortaya çıktı.

Beyoğlu'nda, aralarında husumet bulunun kişiyi bıçakla yaralayan taksi sürücüsü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Alınan bilgiye göre, 16 Ekim'de Hüseyinağa Mahallesi'nde ticari taksiye binerek ön yolcu koltuğuna oturan Selçuk C. sürücüyle tartıştı. Bunun üzerine araçtan inen taraflar arasında yaşanan kavga sonucu sürücü T.Y bıçakla Selçuk C'yi yaraladı.

Taksi plakasından adresi belirlenen şüpheli T.Y, olayda kullandığı bıçakla birlikte gözaltına aldı.

Olayın taraflar arasında önceye dayalı husumetten kaynaklandığı tespit edilirken şüpheli ve Selçuk C. hakkında daha önceden husumetten dolayı işlem yapıldığı, T.Y.'nin farklı suçlardan da çok sayıda kaydı olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.Y, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Yaşanan bıçaklı kavga anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, seyir halindeki takside tarafların tartışması, daha sonra araçtan inip kavga etmesi yer aldı.