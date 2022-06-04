Beyoğlu'nda bir ağacın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı - Haberler

Beyoğlu'nda bir ağacın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
AA - 3. Sayfa
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Beyoğlu'nda bir ağacın devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Beyoğlu'nda bir ağacın devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Tophane tramvay durağının karşısında bulunan bir ağaç henüz bilinmeyen nedenle devrildi.
Bu sırada yoldan geçen ikisi kadın 3 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin turist olduğu öğrenildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekipleri, devrilen ağacı keserek yol kenarına aldı.
AA / Hikmet Faruk Başer - 3. Sayfa