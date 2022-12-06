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Beyoğlu'nda geniş çaplı denetim: 1 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Beyoğlu'nda geniş çaplı denetim: 1 gözaltı Beyoğlu'nda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri, geniş çaplı uygulama yaptı.

Beyoğlu'nda geniş çaplı denetim: 1 gözaltı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri, geniş çaplı uygulama yaptı. Uygulamada kırmızı reçeteli ilacı, reçetesiz bulunduran bir kişi gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri, Beyoğlu'nda geniş çaplı denetim gerçekleştirdi. Ekipler, denetim çerçevesinde şüpheli görülen şahıslara GBT sorgusu ve üst araması yaparken durdurulan araçlar ise didik didik arandı.

Beyoğlu Irmak Caddesi üzerinde yapılan uygulamada, şüphe üzerine durdurulan bir kişinin üzerinden satışı kırmızı reçete ile gerçekleştirilen bir ilacı reçetesiz bulundurduğu ve amacı dışında kullanıldığı tespit edildi. Bunun üzerine şüpheli şahıs, ekipler tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü İstanbul Beyoğlu 3. Sayfa Haberler

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