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Beyoğlu'nda genç kadına taciz şoku: O anlar kamerada

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İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yaşanan taciz skandalının görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yaşanan taciz skandalının görüntüleri ortaya çıktı. Yoldan geçen genç kızın önünü kesen 2 şahıstan biri, genç kızı yere yatırarak taciz etti. Genç kız çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtulurken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 24 Eylül tarihinde Beyoğlu ilçesi Şehit Muhtar Mahallesi Balo Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evine gitmekte olan İrem A.'nın (25) peşine takılan Semir T. ve Ömer K., bir süre sonra önünü kestikleri genç kızı taciz etmeye başladı. Genç kızı duvara sıkıştıran şahıslardan biri, daha sonra genç kızı yere yatırarak taciz etmeye devam etti. Şahsın yanında duran arkadaşı ise olanları seyretti. Genç kızın yerde tacize uğradığını gören vatandaşlar olaya müdahale etti. Şahıslar vatandaşlar tarafından bölgeden uzaklaştırılırken, tacize uğrayan genç kız yine çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirildi. Olay sonrası polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Beyoğlu Güven Timi ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu şüpheliler Semir T. ve Ömer K., yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği ve şahısların çok sayıda suç kayıtları olduğu öğrenildi.

Taciz anı kamerada

Yaşanan taciz skandalı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde genç kızı takip eden şahıslardan birisi talihsiz kadının önünü keserek duvara doğru sıkıştırıyor. Daha sonra genç kızı zorla öpmeye çalışan şüpheli, yere yatırarak taciz etmeye devam ediyor. Bir süre sonra vatandaşların müdahale ederek şahısları uzaklaştırdığı görülüyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

istanbul Güvenlik 3-sayfa Beyoğlu Suç

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