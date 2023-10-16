Beyoğlu'nda Gelin-Damat Kavgası Davasında Savcı Mütalaasını Açıkladı

Beyoğlu'nda yaşanan gelin-damat kavgasında 4 kişinin öldüğü davada savcı, gelinin babası olan sanığın 2 kez müebbet hapis ve 18 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Özden ATİK / İSTANBUL, Beyoğlu'nda gelin ve damadın akrabaları arasında yaşanan ve iki taraftan toplam 4 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin görülen davada, savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, gelinin babası olan sanık Mürsel Ağrı'nın dünürü, damadı ve damadının kuzenini öldürdüğü gerekçesiyle 2 kez müebbet hapis ve 18 yıla kadar hapsini talep etti. Olayda ölen dünür Hulusi Giray'ın ateş etmesiyle gelin tarafından da bir kişi öldüğü belirtilmişti.

Beyoğlu Örnektepe Mahallesi'nde 27 Temmuz 2021'de dünürler arasında çıkan kavgada damat Berk Enes Giray, babası Hulusi Giray ve kuzeni Burak Giray olay yerinde, gelin tarafından ise Beytullah Akçay kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayda yaralanan gelinin babası Mürsel Ağrı, tedavisi için gittiği hastanede teslim olmuş, tedavisinin ardından tutuklanmıştı. İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Mürsel Ağrı tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Şikayetçiler İhsan ve Mehtap Giray da duruşmada hazır bulundular.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanık Mürsel Ağrı'nın kızı Hacer ile Berk'in evliliklerinde problem olduğu, aileler arasında görüşüldüğü, akrabalar arasında da bu nedenle tartışma yaşandığı, olay günü olan 27 Temmuz 2021'de Berk ile sanık Mürsel Ağrı'nın dünürü Hulusi ile yaşanan olayları konuşmak amacıyla buluştukları anlatıldı. Damat Berk ve kuzeni Burak'ın daha sonra Mürsel'in akrabası Mahmut Akçay'ın evinin önüne gittikleri, Akçay'ın kuzenleri Beytullah ve İrfan Akçay'ı da alarak kavga ettikleri belirtildi.

SANIK YERDE YATAN DÜNÜRLERİNE YAKIN MESAFEDEN DE ATEŞ ETTİ

Sanık Mürsel Ağrı ve dünürü Hulusi Giray'ın olay yerine araçla gittikleri, vardıklarında kavganın yeniden başladığı ama kavgada önce kimin ateş ettiğinin belirlenemediği vurgulandı. Hulusi Giray'ın ateş etmesiyle Beytullah Akçay'ın yaralanıp kaldırıldığı hastanede vefat ettiği, İrfan Akçay ve sanık Mürsel Ağrı'nın ise yaralandıkları belirtildi. Sanık Mürsel'in de Hulusi Giray, Berk Giray ve Burak Giray'ı silahıyla etkisiz hale getirdiği anlatıldı. Bu üç kişi yerde yatarken sanığın Hulusi'nin silahını alarak yakın mesafeden tekrar kurşunladığı da mütalaada yer aldı. Sanığın maktuller Berk, Burak ve Hulusi Giray'ı kasten öldürdüğü, ancak olayda tasarlamaya ilişkin delil bulunamadığı kaydedildi. Hulusi'ye karşı gerçekleştirdiği eylemin haksız tahrik altında öldürme suçunu oluşturduğu gerekçesiyle sanık Mürsel Ağrı'nın 12 yıldan 18 yıla kadar hapsi istendi. Maktul Berk ve Burak'a yönelik ise "Kasten öldürme" suçundan ise sanığın 2 kez müebbet hapsi talep edildi.

"TEK İYİ NİYETLİ BENİM"

Mütalaaya karşı söz verilen sanık Mürsel Ağrı, "Başından itibaren doğruları söyledim. Kimsenin evini basmadım. Benim evim basıldı. Kendisini ağabey olarak gördüğüm Hulusi Giray resmen bana ihanet etmiştir. Onun üzerinde silah olduğunu bilmiyordum. Kızımın darp edilmesi nedeniyle Hulusi ile ortalığı yatıştırmaya çalıştığımız HTS kayıtlarıyla sabittir. Tek iyi niyetli benim, diğerleri iyi niyetli davranmadılar. Ben sonuna kadar ortalığı yatıştırmaya çalıştım" dedi. Sanık Ağrı'nın avukatı Metin Acay, eksik deliller olduğunu belirterek müvekkilin kızının darp edildiğine ilişkin hastane raporu ve müvekkilinin olaydan bir gün önce silahını devretmek istediğine dair tanık dinletmek istediklerini ifade etti. Acay, "Silahını taşıma ruhsatlı olduğu için yanında bulundurmuştur özel olarak bu durum için götürmemiştir, meşru müdafaa nedeni ile müvekkilin tüm eylemlerden beraat etmesi kuvvet ve muhtemeldir. Bu duruma göre, tutukluluk cezaya dönüşmüştür tahliyesini talep ediyoruz" dedi.

SON SAVUNMA İÇİN SÜRE VERİLDİ

Sanık tarafına son savunmalarını yapmaları için süre veren mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.