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Beyoğlu'nda Gecekondu Yangını Panic Yarattı

Beyoğlu'nda Gecekondu Yangını Panic Yarattı
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Beyoğlu'nda bir gecekondu da çıkan yangın sırasında meydana gelen patlama çevredeki vatandaşlar arasında büyük paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı, ancak olayda can kaybı veya yaralanma gerçekleşmedi.

Beyoğlu'nda tek katlı gecekonduda gece saatlerinde çıkan yangında patlama meydana geldi. Patlama sonrası çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Yangın, saat 23.45 sıralarında Piyalepaşa Mahallesi Üst Baruthane Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle tek katlı gecekonduda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın gecekondunun tamamına yayıldı. Yangını gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın esnasında gecekondu içerisinde bir patlama meydana geldi. Patlama sesi sonrası paniğe kapılan çevredeki vatandaşlar, kendilerini sokağa attı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın esnasında gecekonduda kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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