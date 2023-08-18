BEYOĞLU'nda Fas uyruklu Jamal Doumane'nin ölümüne neden olan taksi şoförü tutuklandı

Beyoğlu'nda yaşanan olayda tartışan taksi şoförü Doğan G., Fas uyruklu Jamal Doumane'yi döverek ölümüne neden oldu. Doğan G. tutuklandı.

Beyoğlu Asmalı Mescit Mahallesi'nde 14 Ağustos Pazartesi günü 10.40 sıralarında meydana gelen olayda, Fas uyruklu Jamal Doumane ile taksi şoförü Doğan G. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, yere düşen Jamal Doumane kafasını yere çarpmış ve Doumane hastaneye kaldırılmıştı. Olayın ardından taksi şoförü Doğan G. hakkında ise ev hapsi kararı verilmişti. Doumane'nin hayatını kaybetmesinin ardından Doğan G. tekrar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen Doğan G. çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Kasten yaralama neticesinde ölüme neden olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.