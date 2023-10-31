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Beyoğlu'nda Eşini Öldüren Kişi Kendini de Vurarak İntihar Etti

Beyoğlu'nda bir kişi, eşini silahla vurduktan sonra aynı silahla kendini de vurarak intihar etti. Olay sonucunda çift hayatını kaybetti.