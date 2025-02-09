Konuk takımın sahadan çekilmesi üzerine Galatasaray-Adana Demirspor maçı tatil edildi

Adana Demirspor, Galatasaray maçında sahadan çekildi!
Murat Sancak canlı yayında demediğini bırakmadı: Okan hoca beni konuşturmasın

Murat Sancak, Okan Buruk'a demediğini bırakmadı
İşte Adana Demirspor'un sahadan çekilmesine neden olan penaltı pozisyonu

İşte Adana Demirspor'un sahadan çekilmesine neden olan penaltı pozisyonu
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Benim için penaltı olmamaya daha yakın

Okan Buruk'tan ortalığı karıştıracak "penaltı" itirafı

Beyoğlu'nda Elektrik Sobasından Yangın Çıktı

Beyoğlu'nda Elektrik Sobasından Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Beyoğlu'nda bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın, dumanların üst katlara da yayılmasına neden oldu. Yangında can kaybı yaşanmadı, ancak daire kullanılamaz hale geldi.

İstanbul Beyoğlu'nda 4 katlı bir apartmanın bodrum katındaki dairede elektrik sobasından yangın çıktı. Dumanlar üst kata da sirayet ederken, yangında daire kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Beyoğlu Çukur Mahallesi Demirbaş Sokak'ta saat 19.45 sıralarında 4 katlı bir apartmanın bodrum katındaki dairede elektrik sobasından yangın çıktı. İki kadının yaşadığı öğrenilen daireden yükselen dumanlar bir üst kata da sırayet etti. Yangın esnasında evde kimsenin olmadığı fakat evin kapısının açık bırakıldığı öğrenildi. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri adrese sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınırken, mahalle sakinleri yangın söndürme çalışmalarını meraklı gözlerle izledi. Olayda ölen ya da dumandan etkilenen kimsenin olmadığı öğrenilirken, yangın çıkan daire kullanılamaz hale geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi çağrı!
img

Kuryeyi bile bile ezen sürücü, savunmasıyla "pes" dedirtti
img

Kulisleri hareketlendiren Berat Albayrak iddiası
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mourinho'dan olay yaratacak Galatasaray paylaşımı

Mourinho'dan olay yaratacak Galatasaray paylaşımı!
Türkiye'nin altında korkutan keşif: Yarık gittikçe büyüyüp yayılıyor

Türkiye'nin altında korkutan keşif: Gittikçe büyüyüp yayılıyor
Adana Demirspor'un sahadan çekilmesine Fenerbahçe'den olay tepki

Galatasaray maçında yaşananlara Fenerbahçe'den olay tepki
Etna Yanardağı'nda güçlü lav akıntısı meydana geldi

Yanardağ püskürmeye başladı
Burger King açılışı, AK Partili başkana pahalıya patladı

Burger King açılışı, AK Partili başkana pahalıya patladı
Naci Görür'den bir kente deprem uyarısı: Fay hattına çok yakın

Naci Görür'den bir kente deprem uyarısı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.