Beyoğlu'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda zanlı tutuklandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstiklal Mahallesi'nde düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde ele geçirdi ve gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Beyoğlu'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satıldığı bilgisini aldığı İstiklal Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.
Adreste arama yapan polis ekipleri, 245 uyuşturucu hap ile 126 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan M.D, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa