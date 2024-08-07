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Beyoğlu'nda Dilenci Kadın Turistleri Dolandırdı

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Beyoğlu'nda çöpten yemek yeme numarası yaparak turistlerden dilendiği parayı döviz bürosuna giderek Türk lirasına çeviren dilenci kadın, zabıta ekipleri tarafından aynı numarayı yaparken yakalandı. Dilenci kadına 977 lira para cezası uygulandı.

Beyoğlu'nda çöpten yemek yeme numarası yaparak turistlerden dilendiği parayı döviz bürosuna giderek Türk lirasına çeviren dilenci kadın, zabıta ekipleri tarafından aynı numarayı yaparken yakalandı. Dilenci kadına 977 lira para cezası uygulandı.

Beyoğlu Karaköy'de geçtiğimiz günlerde çocuğu ile çöp konteynerlerinin yanında bekleyerek dilenen bir kadının, yanında getirdiği yiyecek dolu poşetleri açarak içindekileri yemeye başladığı görülmüştü. Turistler ise o dilencinin haline acıyıp para vermişti. Turistlerden paraları toplayan dilenci kadın, daha sonra o paraları döviz bürosuna götürerek Türk lirasına çevirmişti. Dilencinin topladığı paraları Türk lirasına çevirdiği o anlar cep telefonu kameralarına yansımıştı.

Zabıta ekipleri suçüstü yakaladı

Dilenci kadının aynı numarayı yaparak haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla Beyoğlu Zabıta Müdürlüğü Huzur Ekibi ve Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Dilencinin bulunduğu yere gelen ekipler, suçüstü yakalanan dilenciyi, cezai işlemleri yapılmak üzere Kasımpaşa'daki Zabıta Müdürlüğü'ne götürdü. Dilenen kadına 977 lira para cezası uygulandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Beyoğlu Zabıta Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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