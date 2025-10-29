Haberler

Beyoğlu'nda Çöp Kamyonu Kazası: İşçi Yaralandı

Beyoğlu'nda Çöp Kamyonu Kazası: İşçi Yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Beyoğlu'nda çöp kamyonunun kapatılmayan bir yola girmesi sonucu arkasında bulunan işçi yere düştü ve bacağı kırıldı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilerek yaralı işçi hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Beyoğlu'nda çöp kamyonu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) yaptığı çalışmanın ardından tam kapatılmayan yola girince arkada bulunan işçi yere düştü. Bacağı kırılan işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay Beyoğlu Karaköy'de saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 5 gün önce yapılan İSKİ çalışmasının ardından kazılan yol tam kapatılmayınca kaza meydana geldi. Araçların zorlukla ilerlediği yolda bir çöp kamyonu hızla geçince arkasında bulunan işyeri, aracın zıplaması sonucu yere düştü. Yere düşen işçinin yardımına arkadaşları koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşçinin ayağının kırıldığı belirlendi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Nazife Coşkun, "Çöp kamyonu hızlı girdi. Arkadaki çocuk düştü. Çukurdan dolayı oldu. Ambulans geldi. Hastaneye götürdü" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gebze'de yıkılan binada zamanla mücadele! Etrafındaki 9 bina mühürlendi

İlçede yıkım paniği! 9 bina mühürlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de! İşte Özel Defter'e yazdığı not

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de! İşte Özel Defter'e yazdığı not
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sudan'da iç savaş, soykırıma döndü! Tansiyonun düşmediği ülkeden korkunç görüntüler

İç savaş soykırıma döndü! Krizin tırmandığı ülkeden korkunç görüntüler
Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!

Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!
Emniyet müdürü de bunu yaparsa! Gözaltına alınıp tutuklandı

Emniyet müdürü de bunu yaparsa! Gözaltına alınıp tutuklandı
Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var

Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var
Sudan'da iç savaş, soykırıma döndü! Tansiyonun düşmediği ülkeden korkunç görüntüler

İç savaş soykırıma döndü! Krizin tırmandığı ülkeden korkunç görüntüler
Skandal olay! Küçücük çocukları nişanladılar

Skandal görüntüler! Küçücük çocuklara nişan töreni yapıldı
Tepki yağıyor! İşte bahis oynayan Zorbay Küçük'ün kart karnesi

Tepki yağıyor! İşte bahis oynayan Zorbay Küçük'ün kart karnesi
Herkes yeni atanan Ladik Kaymakamı Tuğçe Orhan'ı konuşuyor

Herkes ilçeye atanan yeni kaymakamı konuşuyor
Maaşını açıklayan ücretli öğretmenden haklı isyan: Bu ay nasıl geçineceğim?

Maaşını açıklayan ücretli öğretmenden haklı isyan: Nasıl geçineceğim?
Estetik İddiaları Bitmiyor! Songül Karlı'nın son hali sevenlerini şaşırttı

Mini elbiseli pozunu paylaştı, kalçasına yorum yağdı
İsrail'in kanlı Gazze saldırı sonrası Trump'tan ilk mesaj

Ateşkes bitti mi? Trump'tan saldırı sonrası dikkat çeken açıklama
Bahis operasyonunda adı geçen 7 hakemin karnesi ortaya çıktı

Bahis oynayan 7 üst klasman hakemin karnesi ortaya çıktı
Gebze'de çöken binanın eski hali ortaya çıktı

Gebze'de çöken 5 katlı binanın eski hali ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.