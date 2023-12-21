Beyoğlu'nda çıkan kavgada 3 kişiyi öldüren sanığa 40 yıl hapis cezası

Beyoğlu'nda iki aile arasında çıkan kavgada damadını, dünürünü ve damadın kuzenini silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen sanık Mürsel Ağrı'nın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, sanığı 3 kişiyi 'kasten öldürme' suçundan toplam 40 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Beyoğlu'nda 27 Temmuz 2021'de iki aile arasında kavga çıkmış, kavgada 52 yaşındaki Mürsel Ağrı'nın, damadı Berk Enes Giray, dünürü Hulusi Giray ve damadın kuzeni Burak Giray'ı silahla vurarak öldürdüğü ve olay sırasında yaralanan Beytullah Akçay'ın ise kaldırıldığı hastanede vefat ettiği iddia edilmişti. Olaya ilişkin sanık Mürsel Ağrı'nın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 39.Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde görülen duruşmada tutuklu sanık Mürsel Ağrı ve avukatları hazır bulundu. Duruşmaya müştekiler Mehtap Giray ile İhsan Giray da avukatlarıyla katıldı.

Duruşmada müştekiler İhsan ve Mehtap Giray şikayetlerinin devam ettiğini söylediler.

40 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Mürsel Ağrı'yı Hulusi Giray, Burak Giray ve Berk Enes Giray'a yönelik 'kasten öldürme' suçundan önce 3 kez müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın pişmanlığını ve cezanın geleceği üzerindeki etkisini de dikkate alan heyet, haksız tahrik indirimi de uygulayarak bu cezayı ayrı ayrı 13 yıl 4 aya indirdi. Toplamda 40 yıl hapis cezasına çarptırılan sanığın tutukluluk halinin de devamına karar verildi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olay günü maktul Hulusi Giray ve şüpheli Mürsel Ağrı'nın pastanede buluştukları, yanlarına diğer maktuller Berk Enes Giray ve Burak Giray'ın geldiği aktarıldı.

Hazırlanan iddianamede, maktullerin şüpheli Ağrı'nın kayınbiraderi olan Mahmut Akçay'ı sorduğu, daha sonra da Akçay'ın motosikletine zarar verip, Akçay'ın yakınları ile tartışıp taşkınlık çıkardıktan sonra oradan ayrıldıkları kaydedildi. Hulusi Giray ve şüpheli Mürsel Ağrı'nın olay çıkmaması için Berk Enes Giray ve Burak Giray'ın arkasından gittiği kaydedilen iddianamede, arbede yaşandığını gördükleri ve Hulusi Giray'ın kardeşine ait silahla ateş ettiği ve Beytullah Akçay, İrfan Akçay ve şüpheli Mürsel Ağrı'yı yaraladığı belirtildi. İddianamede, şüpheli Mürsel Ağrı'nın da ateş ederek Hulusi Giray, Berk Enes Giray ve Burak Giray'ı öldürdüğü anlatılırken, ayrıca Giray soyadlı kişilerin Mahmut Akçay'ın paylaşımları nedeniyle husumetlerinin olduğu ve bu nedenle Akçay'a ulaşmak istemeleri sonucunda olayın gerçekleştiği anlatıldı. Maktul Hulusi Giray'ın ateş etmesi üzerine bir kişinin öldüğü, bir kişinin ise yaralandığının aktarıldığı iddianamede, ilk haksız eylemin kimin tarafından gerçekleştiği tespit edilemese de şüpheli Mürsel Ağrı'nın ruhsatlı silahlı ile kamera kayıtlarında yerde yatan ve an itibariyle ölü veya yaralı olduğu tespit edilemeyen maktullerin kafasına ateş ederek ölümlerine sebebiyet verdiği kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede şüpheli Mürsel Ağrı'nın 3 kişiye karşı 'kasten öldürme' suçundan 3 kez müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. - İSTANBUL