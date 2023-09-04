Beyoğlu'nda Çanta Kapkaçı Yapan Şüpheli Tutuklandı

Beyoğlu'nda iki kadının çantasını motosikletle kapkaç yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtları ve görgü tanıklarının ifadeleriyle şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüphelinin çaldığı eşyaların bazılarının çöpe atıldığı belirlendi.