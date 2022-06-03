Beyoğlu'nda bulunan HDK binasına operasyon: 36 gözaltı - Haberler

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Beyoğlu'nda bulunan HDK binasına operasyon: 36 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Beyoğlu'nda bulunan HDK binasına operasyon: 36 gözaltıİSTANBUL Tekirdağ merkezli 10 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya bağlı olarak hareket eden Halkların Demokratik Kongresi yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Beyoğlu'nda bulunan HDK binasına operasyon: 36 gözaltı

İSTANBUL Tekirdağ merkezli 10 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya bağlı olarak hareket eden Halkların Demokratik Kongresi yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 36 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri sabahın erken saatlerinde Tekirdağ merkezli olarak 10 ilde PKK/KCK soruşturması kapsamında bir şafak operasyonu düzenledi. Operasyon İstanbul Beyoğlu'nda bulunan HDK binasına da bir operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleşen operasyonla birlikte aralarında HDP Genel Merkez Yürütme Kurulu Üyesi, HDP İl Başkanlarının da aralarında bulunduğu 41 şüpheli hakkında düzenlenen operasyonda 36 kişi gözaltına alındı. Operasyonda binada bulunan belgelere ve dijital materyaller incelenmek üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İhlas Haber Ajansı / İsmet Aktaş - 3. Sayfa

Tekirdağ Beyoğlu PKK 3. Sayfa Haberler

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