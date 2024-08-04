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Beyoğlu'nda büfeye silahlı saldırı kamerada: Motosikletle gelip kurşun yağdırdılar

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Beyoğlu'nda bir büfeye motosikletle gelen kasklı saldırganlar tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı anları kameralara anbean yansırken, o esnada olay yerinde bulunan 3 kişi yaralandı.

Beyoğlu'nda bir büfeye motosikletle gelen kasklı saldırganlar tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı anları kameralara anbean yansırken, o esnada olay yerinde bulunan 3 kişi yaralandı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Beyoğlu Fatih Sultan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle gelen iki kasklı saldırgan bir büfenin önünden geçtikleri esnada büfeye gelişigüzel ateş etti. Saldırının gerçekleştiği anda büfedekiler büyük panik yaşarken, saldırgan çok sayıda el ateş ettikten oradan kaçtı. Saldırı esnasında olay yerinde bulunan 3 kişi hafif yaralanırken çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde incelemelerini tamamlayan polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

"Burada toplanan gençlerle husumetleri vardı"

Yaşanan saldırının kendi işletmeleriyle bir alakası olmadığını söyleyen işletmeci Gökhan Bakır, "Dün gece bu dükkanda silahlı saldırı oldu. İki kişi motorla geçtiler. Saldırı sonucu 3 kişi yaralandı. Önce iki el ateş ettiler sonra dönüp tekrar ateş ettiler. Burada toplanan gençlerle husumetleri vardı o sebeple oldu. Biz esnaf olarak burada kimseyle kötü değiliz. Yaralananların durumu iyi herhangi bir problemleri yok. Dükkanda maddi hasar oluştu camımız kırıldı. Dışarda kurşun delikleri var. En azından can kaybımız yok" ifadelerini kullandı.

Saldırı anları güvenlik kamerasında

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, saldırının yaşandığı esnada büfede bulunan müşterilerin yaşadığı panik ve yaralanma anları görüldü. Görüntülerin devamında ise, şüphelilerin tekrar büfenin önüne geldikleri ve içlerinden birinin büfeye doğru gelişigüzel ateş ettiği anlar kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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