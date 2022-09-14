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Beyoğlu'nda büfeden içecek hırsızlığı kamerada

3. Sayfa Haberleri

Beyoğlu'nda büfeden içecek hırsızlığı kamerada Çaldığı içecekleri aynı büfeciye satmaya çalışmış Taksim Metrosundaki büfeden enerji içeceği çalan bir kişi, cezaevinden yeni çıktığını söyleyerek bu içecekleri satmak isteyince yakayı ele verdi.

Beyoğlu'nda büfeden içecek hırsızlığı kamerada

Çaldığı içecekleri aynı büfeciye satmaya çalışmış

İSTANBUL - Taksim Metrosundaki büfeden enerji içeceği çalan bir kişi, cezaevinden yeni çıktığını söyleyerek bu içecekleri satmak isteyince yakayı ele verdi. Şahsın büfeden içecek hırsızlığı ise kameraya yansıdı.

Olay, 11 Eylül günü Taksim Metro istasyonu içerisinde bulunan büfede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cezaevinden yeni çıkan bir şahıs, metro istasyonu içerisindeki büfede kimsenin olmamasını fırsat bilerek dolaptan enerji içeceklerini çaldı. Dolaptan enerji içeceklerini alan şahıs, büfenin sahibiyle karşılaşınca da, cezaevinden yeni çıktığını ve kendisinde çok sayıda enerji içeceği olduğunu söyledi. Durumu fark eden büfe sahibi, enerji içeceklerini çalan şahısla arasında tartışma yaşandı. Hırsız daha sonra enerji içeceklerini de bırakarak kaçıp kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sümer Avcı - 3. Sayfa

Beyoğlu Taksim 3. Sayfa Haberler

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