Son dakika haberleri | Beyoğlu'nda boya imalathanesinde korkutan yangın

Edinilen son dakika haberine göre Beyoğlu'nda boya imalathanesinde korkutan yangın Tahliye edilen dumanı yangın zanneden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı Beyoğlu'nda 2 katlı boya imalathanesinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıktı.

Beyoğlu'nda boya imalathanesinde korkutan yangın

Tahliye edilen dumanı yangın zanneden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda 2 katlı boya imalathanesinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıktı. Yangın esnasında vatandaşlar yangının yan binaya sıçradığı endişesiyle kısa süreli panik yaşadı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile tamamen söndürülmesinin ardından yaşanan panik sona erdi.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Beyoğlu Karaköy'de 2 katlı bir boya imalathanesinin giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre imalathanede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan yükselene dumanları gören vatandaşlar, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürme çalışmaları başladı.

Yapılan çalışmalarından ardından yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları esnasında tahliye edilen dumanı gören çevredekiler, yangının sıçradığı endişesiyle kısa süreli panik yaşadı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile tamamen söndürülürken, yangın esnasında yaşanan panik sona erdi. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangın sonrası boya imalathanesinde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.