Beyoğlu'nda Bir Kişi Eşini ve 3 Çocuğunu Silahla Öldürdü
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Beyoğlu'nda bir kişi, eşini ve 3 çocuğunu silahla vurduktan sonra intihar girişiminde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, eş ve çocukların hayatını kaybettiğini belirledi. Özgür N. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Beyoğlu'nda bir kişi, eşini ve 3 çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu.
Hacıahmet Mahallesi Yokuşbaşı Sokak'taki bir binada ikamet eden Özgür N. (33), henüz belirlenemeyen nedenle eşi Sevilay N. (40) ve 3 çocuğunu silahla vurduktan sonra intihar girişiminde bulundu.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sevilay N. ve 3 çocuğunun hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık görevlileri, ağır yaralı Özgür N'yi hastaneye kaldırdı.
Olay yerine gelen ailenin yakınları sinir krizi geçirirken sağlık görevlileri sakinleştirmeye çalıştı.
Savcı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından cenazeler morga kaldırıldı.