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Beyoğlu'nda Bir Kişi Eşini ve 3 Çocuğunu Silahla Öldürdü

Beyoğlu'nda bir kişi, eşini ve 3 çocuğunu silahla vurduktan sonra intihar girişiminde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, eş ve çocukların hayatını kaybettiğini belirledi. Özgür N. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.