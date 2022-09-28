Son dakika haberleri! Beyoğlu'nda bir genç kendini ateşe verdi

Son dakika 3. sayfa haberi: Beyoğlu'nda bir genç kendini ateşe verdi Vatandaşların müdahalesiyle söndürülen genç hastaneye kaldırıldı Beyoğlu'nda bir genç kendini ateşe verdi.

Beyoğlu'nda bir genç kendini ateşe verdi

Vatandaşların müdahalesiyle söndürülen genç hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda bir genç kendini ateşe verdi. Vatandaşların yardımıyla kurtarılan genç sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olayı gören bir vatandaş, "Her tarafı yanık içerisinde kıvranıyordu" dedi.

Olay, Çukur Mahallesi Zerdali Sokak'ta saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu maddenin etkisinde olan bir genç kendini ateşe verdi. Alevler içinde kalan genci gören vatandaşlar hemen müdahale ederek söndürdü ve genç kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri vücudunda yanıklar oluşan genci ambulansla hastaneye kaldırdı. Gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

"Her tarafı yanık içerisinde kıvranıyordu"

Olayın yaşandığı sokakta yaşayan Mehmet Şirin Özçelik, "Sabah evden çıkıp işe giderken bir bağırtı çağırtı duydum. Sonra, elleri vücudu her tarafı yanık içerisinde kıvranıyordu. Kendini yakmış, ateşe vermiş. Herhalde uyuşturucu bir şeyler kullanmış. Sokakta yatan bir vatandaş. Ambulans geldi, götürdü" dedi.