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Beyoğlu'nda bir eğlence mekanında kadınlara şiddet

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Beyoğlu'nda bulunan bir eğlence mekanında iki kadın, mekanın kapatıldığını söyleyerek çıkmalarını isteyen çalışanlar tarafından darp edilmesine ilişkin şüphelilerin yakalandığını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Beyoğlu'nda bulunan bir eğlence mekanında iki kadın, mekanın kapatıldığını söyleyerek çıkmalarını isteyen çalışanlar tarafından darp edilmesine ilişkin şüphelilerin yakalandığını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Olay 3 Haziran'da Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi'nde bulunan Divane Cihangir isimli bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.İ.K, H.E. ve Y.T. isimli üç kadın, eğlence mekanına geldi. Bir süre burada vakit geçiren iki kadına iş yeri çalışanları tarafından mekanın kapatıldığı uyarısı yapıldı. Kadınlar ise cep telefonlarını şarj edip, biraz daha beklemek istediklerini söyledi. Bu durumu kabul etmeyen çalışanlar, kadınlara tepki göstererek gitmelerini istedi. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Suç dosyası kabarık olan şüpheliler adliyeye sevk edildi

O ana ilişkin görüntülerin sosyal medyada tepki toplamasının ardından harekete geçen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, mekanın güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceledi. İncelenen görüntülerde kadınları darp edenlerin M.M.D. ve V.T. isimli şahıslar olduğunu tespit etti. Şüpheliler 2 Ağustos günü yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerden M.M.D.'nin 13, V.T.'nin ise 12 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Emniyette ki işlemleri tamamlanan şüpheliler, 'kasten yaralama' ve 'cinsel taciz' suçlarından adli makamlara sevk edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu

Olayla ilgili X hesabından paylaşımda bulunan İç İşleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün gönderisini alıntılayarak, 'Gereği yapıldı, kadına şiddet uygulamaya kalkan her kim olursa affetmeyiz Eğer buna cüret eden olursa hukuk önünde hesabını verir' ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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