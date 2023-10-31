Beyoğlu'nda bir bipolar hastası olan Mehmet Buğdaycı, eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından önce eşini silahla öldürdü, sonra da kendini vurarak intihar etti. Olay yerine gelen ekipler çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

Beyoğlu'nda Bipolar Hastası Bir Kişi Eşini Öldürdü ve İntihar Etti

Beyoğlu'nda dehşet: Önce eşini öldürdü ardından intihar etti

İSTANBUL - Beyoğlu'nda 'Bipolar' hastası olduğu öğrenilen Mehmet Buğdaycı henüz bilinmeyen bir nedenle önce eşi Şerife Buğdaycı'yı sonra kendisini silahla vurdu. Evin içinde kanlar içinde kalan çift olay yerinde hayatını kaybetti. Koca Mehmet Buğdaycı'nın geçtiğimiz aylarda iple intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Olay yerine gelen çocukları sinir krizi geçirdi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Beyoğlu Yenişehir Mahallesi Dilekçibaşı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 'Bipolar' hastası olduğu öğrenilen Mehmet Buğdaycı, eşiyle evin içinde tartıştı. Yaşanan tartışmada silahla önce eşi Şerife Buğdaycı'yı başından vuran koca Mehmet Buğdaycı daha sonra kendisini de başından vurarak intihar etti. Silah seslerini duyan komşuları durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri polis eşliğinde kapıyı kırarak içeri girdi. Sağlık ekiplerinin yerde kanlar içinde yatan çifte müdahalede bulundu. Yapılan incelemelerde, Mehmet Buğdaycı ve eşi Şerife Buğdaycı'nın başından aldıkları kurşunla hayatlarını olay yerinde kaybettikleri belirlendi.

Kadın sığınma evinde yerleşti daha sonra evine geri döndü

8 yıl önce Mehmet Buğdaycı ile eşi arasında sık sık tartışmaların yaşandığı ve eşine şiddet uyguladığı öğrenildi. Kocası tarafından şiddete maruz kalan Şerife Buğdaycı'nın kadın sığınma evine yerleştiği daha sonrası ise evine geri döndüğü iddia edildi. Koca Mehmet Buğdaycı'nın ise geçtiğimiz aylarda kendisini iple asmaya çalışarak intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi. Hayatını kaybeden çiftin evli 3 kız çocuğu evin önünde sinir krizi geçirdi. Evin önünde feryat eden kızlarını mahalle sakinleri sakinleştirdi.

Olay yeri inceleme ekipleri uzun süre evin içinde incelemelerde bulundu. Hayatını kaybeden çiftin cansız bedenleri ambulansla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Mahalle sakini Ahmet Şahin, "Bizim komşumuz, çok sevdiğimiz bir ablamızdı. Küçük köpeği vardı, gelirdi burada parkta gezdirirdi köpeğini. Hayvan sevgisi olmayanın insan sevgisi de olmaz, hayvan sever bir insandı. Gelirdi parkta kedileri beslerdi, kendi köpeğini gezdirirdi" dedi.