Beyoğlu'nda yaşanan olayda, bir kişi aracına şişe atan şüpheli tarafından başına kalem saplanarak yaralanmıştı. Yaralı hastanede hayatını kaybedince şüpheli tutuklandı.

Beyoğlu'nda aracına şişe atan kişinin başına kalem saplayarak ölümüne neden olan şüpheli tutuklandı

Beyoğlu'nda aracına şişe atan kişinin başına kalem saplayarak ölümüne neden olan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Tarlabaşı Bulvarı'nda 10 Kasım'da yaralama olayı meydana geldiğinin bildirilmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince çalışma başlatıldı.

Yapılan incelemede, E.Y'nin (43) 21 yaşındaki D.K'nin aracına şişe fırlattığı, bunun üzerine D.K'nin E.Y'nin başına kalem saplayarak yaralanmasına neden olduğu belirlendi.

E.Y. hastaneye kaldırılırken, yakalanan şüpheli D.K. sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaralının tedavi gördüğü hastanede iki gün önce hayatını kaybetmesi üzerine D.K. yeniden gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan D.K, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Hayatını kaybeden E.Y'nin emniyette 16 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Olay anı güvenlik kamerasında

Öte yandan, olaya dair güvenlik kamerası kayıtlarında, belinde önlük olan şüpheli D.K'nin bir iş yerinin önünde oturan E.Y'nin yanına gittiği ve eliyle bir aracı işaret ederek bir şeyler söylediği görülüyor.

Kayıtlarda, şüphelinin sonrasında elindeki cismi E.Y'nin başına saplaması, burnu kanayan E.Y'nin bir süre başı öne eğik halde durması yer alıyor.