Beyoğlu'nda alacak verecek yüzünden çıkan tartışma sonucu cinayet işlendi

Beyoğlu'nda alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma sonucu Suat Beker, Haydar Arıcıoğlu'nu ofisinde tabancayla vurarak öldürdü. Suçunu itiraf eden Beker'in ruhsatlı 9 tabanca ve 2 tüfeği olduğu belirlendi. Şüpheli çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi.

BEYOĞLU'nda alacak verecek yüzünden çıkan tartışma sonucu Haydar Arıcıoğlu (27)?nu ofisinde tabancayla vurarak öldüren Suat Beker (27) adliyeye sevk edildi. Suçunu itiraf eden Beker'in ruhsatlı 9 tabanca ve 2 tüfeği olduğu öğrenildi. Olaydan sonra polise teslim olduğu öğrenilen Suat Beker'in ifadesinde 'Aramızda alacak verecek meselesi vardı. Olay günü tartıştık. İlk silahı o çekti. Ben kendimi korudum dediği öğrenildi. Şüpheli önlem amacıyla çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi.

OFİSTE CİNAYET İŞLENDİ

Beyoğlu, Piyalepaşa Mahallesinde dün saat 09.50 sıralarında meydana gelen olayda ünlü bir otomobil servis istasyonu sahibi olduğu öğrenilen Suat Beker, alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı Haydar Arıcıoğlu'nu tabancayla vurarak ağır yaraladı. Ağır yaralanan Haydar Arıcıoğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olaydan sonra iş yerinden ayrılan Beker, bir süre sonra polisi arayarak cinayeti işlediğini itiraf edip teslim oldu.

ŞÜPHELİ ÖNCE O BANA SİLAH ÇEKTİ. BEN KENDİMİ KORUDUM

Cinayet Büro Amirliğine getirilen Suat Beker, 'Haydar ile birlikte oto alım satım işi yapıyorduk. Aramızda bir alacak verecek meselesi yüzünden tartışma vardı. Olaydan bir gün öncede Haydar ofisime geldiğinde bu yüzden kavga etmiştik dedi. Olay günü Haydar Arıcıoğlu'nun tekrar işyerine geldiğini anlatan Suat Beker'in 'Aramızda para yüzünden tartışma çıktı. Bir an da silahını çekti. Bana doğru doğrulttu. Ben de tabancamı çekip rastgele ateş ettim. Amacım öldürmek değil kendimi korumaktı dediği kaydedildi.

İŞ YERİ VE EVİNDE ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan polis şüpheli Suat Bekir'in evinde yaptığı incelemede adeta bir cephanelik buldu. İşyerinde yapılan aramada 7 tabanca, av tüfeği ve 1175 mermi ele geçirildi. Silahların ruhsatlı olduğu belirlendi. Şüphelinin üzerine toplamda ruhsatlı 9 tabanca ile 2 tüfeği bulunduğu belirlendi.

ÇELİK YELEKLE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Poliste işlemleri tamamlandıktan Suat Beker çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi.