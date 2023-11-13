Beyoğlu'nda Aile İçi Tartışma Katliamla Sonuçlandı

Beyoğlu'nda yaşanan aile içi tartışma sonucunda Özgür Nayman, eşini ve 3 çocuğunu silahla vurarak öldürdü ve intihar etti. Olay yerinde hayatını kaybeden aile fertleri için acı haber geldi.

BEYOĞLU'nda aile içinde çıkan tartışma katliamla sonuçlandı. Tartışmanın ardından eşini ve 3 çocuğunu silahla vurarak öldüren Özgür Nayman, aynı silahla intihar etti. Eşi ve 3 çocuğu olay yerinde hayatını kaybederken Nayman yoğun bakımda.

Olay, saat 18.30 sıralarında Hacıahmet Mahallesi, Yokuşbaşı Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi. Bir süredir işsiz olan Özgür Nayman ile ailesi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından eşine ve 3 çocuğuna kurşun yağdıran Nayman aynı silahla intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, biri kadın 4 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olan Nayman ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.