Beyoğlu'nda 5 katlı hotelin çatısı alev alev yandı - Haberler

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Beyoğlu'nda 5 katlı hotelin çatısı alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Beyoğlu'nda 5 katlı hotelin çatısı alev alev yandı

Beyoğlu'nda bulunan 5 katlı bir hotelin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Beyoğlu'nda bulunan 5 katlı bir hotelin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bir itfaiye eri dumandan etkilenirken, çatının alev alev yanma anları kameraya yansıdı.

Beyoğlu Camiikebir Mahallesi Gazi Hasanpaşa Mescidi sokak üzerinde saat 09.00 sıralarında 5 katlı bir hotelin çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hotel de bulunan müşteriler tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine polis, çok sayıda itfaiye ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın kısa sürede söndürülürken, bir itfaiye eri dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen itfaiye erine ambulansta müdahale edildi. Çatının alev alev yandığı anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Otelin muhasebe sorumlusu Ali Bulyak, "Saat 09.00'da otel sahibi ile buluşacaktık. Ben otelin muhasebesine bakıyorum. İçeri girdikten beş dakika sonra yukarıdan çatıda yangın çıktı diye sesler geldi. Hemen itfaiyeyi aradık. İtfaiye geldi, şu anda bilgimiz bu. Çatı yanıyor, bildiğimiz kadarıyla içeride kimse kalmadı. Ben resepsiyona girdim, beş dakika sonra yangın çıktı zaten" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Beyoğlu 3. Sayfa Haberler

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